رد مثير من مجدي عبد الغني على تصريحات كهربا

علق مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، على تصريح محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الاهلي، في برنامج رامز جلال.

وقام رامز جلال، بتوجيه سؤالًا لـ كهربا، قائلًا:” لو مجدي عبد الغني أمامك ماذا ستقول له؟”، ليرد نجم الاهلي:”حسبي الله ونعم الوكيل فيك ربنا هيجبلي حقي”.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات صحفية، إنه لن يرد على محمود كهربا، بخصوص حديثه في برنامج رامز جلال.

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ووجه رسالة لنجم الاهلي، قائلًا:”عليك التوجه إلى اتحاد الكرة لمعرفة عقدك السابق مع نادي الزمالك”.

واختتم عبد الغني:”كهربا طفل صغير، ولن أرد على تصريحاته التي أدلى بها اليوم”.

والجدير بالذكر أن كهربا، نجح في إنهاء أزمته مع نادي الزمالك، حيث توصل لاتفاق مع مجلس القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، وقام بسداد قيمة الغرامة الموقعة عليه.