شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحافظ على الرقم المميز للمدرب الوطنى فى ضربة البداية مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على الرقم المميز للمدرب الوطنى فى ضربة البداية، بعدما حقق الفوز على نيوزيلندا بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد مصر فى العاصمة الإدارية شمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويمتلك منتخب مصر رقما مميزا مع المدرب الوطنى، حيث لم يعرف الخسارة فى أول مباراة مع المدرب الوطنى، وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى:

نجح إيهاب جلال آخر المدربين الوطنيين الذين قادوا المنتخب فى تحقيق الفوز فى ضربة البداية بهدف نظيف أمام غينيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

بينما قاد حسام البدرى منتخب مصر لتحقيق الفوز على بوتسوانا بهدف نظيف فى مباراة ودية، فى أول مبارياته مع الفراعنة.

ونجح شوقى غريب فى تحقيق الفوز على منتخب البوسنة بهدفين نظيفين فى مباراة ودية، ليواصل نجاح المدربين المصريين فى ضربة البداية.

ويعد حسن شحاتة أنجح مدرب وطنى قاد الفراعنة بعد التتويج بثلاثة ألقاب لأمم أفريقيا 2006، 2008، 2010، حقق التعادل مع بلغاريا فى أول مباراة له مع الفراعنة 1/ 1 فى مباراة ودية.

وقاد محسن صالح الفراعنة لتحقيق الفوز على تونس بهدف نظيف فى أول مبارياته مع الفراعنة فى المباراة الودية التى جمعت بينهما.

فيما بدأ الراحل محمود الجوهرى مشواره مع منتخب مصر بالتعادل مع السعودية بدون أهداف فى مباراة ودية جمعت بينهما فى ضربة البداية للجوهرى الذى قاد المنتخب للتأهل لكأس العالم 1990 والتتويج بأمم أفريقيا 1998.