ميسي يستعيد ذكريات هزيمة السعودية بكأس العالم "ضربة قاضية"

ياسر رشاد - القاهرة - أستعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي وبرشلونة وباريس سان جيرمان الأسبق، ذكرياته المختلطة بالحزن والسعادة في بطولة كأس العالم الأخيرة، قطر 2022.



وظهر ميسي في برنامج “بودكاست” الذي يقدمه عمرو أديب، وفتح قلبه في الحديث عن الكثير من الأمور الهاصة بمشواره في كرة القدم.

يذكر أن "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمرو أديب، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض 2024، ويجري معهم حوارات ودية ومرحة حول إنجازاتهم والعقبات التي واجهتهم خلال حياتهم.



وتحدث ميسي عن بطولة كأس العالم بنسختها الأخيرة، والتي توج بها راقصوا التانجو، وقال: “لقد كانت بطولة رائعة استمتعت بها كثيرًا، وكان شعورًا رائعًا بالنسبة لنا”.

وأضاف: “كانت هناك ضربة قاضية وهي الهزيمة من السعودية في أول مباراة لنا، ولكني أريد الاحتفاظ بتلك اللحظات التي توجنا فيها باللقب، المكان والتوقيت ولحظة فوزنا ورفع الكأس”.

واختتم: “كنت على وشك الاعتزال الدولي لم لم نفز بتلك الكأس، خاصة أنني كنت على مقربة من اتخاذ خطوة جديدة في مسيرتي المهنية”.