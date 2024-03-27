هل يرحل لويس دياز عن ليفربول.. والده يثير الجدل

ياسر رشاد - القاهرة - أثار مانويل دياز، والد نجم ليفربول لويس دياز، الجدل في الساعات الأخيرة بشأن تصريحاته عن إمكانية انضمام نجله إلى نادي ريال مدريد أو برشلونة.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت أن لويس زياد قد يرحل عن صفوف الريدز في الصيف المقبل، خاصة أن بعض كبارا أوروبا أبدوا رغبتهم في التعاقد مع اللاعب.

وفي تصريحات لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أكد والد لويس دياز أن نجله ما زال ينتظر وصول عرضًا من جانب ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد أو الأندية الإسبانية الكبار بشكل عام.

وقال والد دياز في تصريحاته: “هل تلقى دياز عروض من أندية إسبانية قبل الانضمام إلى ليفربول؟ لم يكن هناك أي شيء جدي مع ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد. لقد كان ليفربول دائمًا أكثر إصرارًا وواقعية للتعاقد مع لويس”.

وأضاف والد الكولومبي: “لم نفقد الأمل بعد وما زلنا ننتظر العروض، لويس يلعب بشكل جيد والأندية الإسبانية دائمًا تكون نشطة في السوق”.

وانتقل لويس دياز إلى نادي ليفربول في يناير 2022 قادمًا من نادي بورتو البرتغالي في صفقة انتقال نهائي مقابل ما يقرب من 47 مليون يورو في ذلك الوقت.

ونجح دياز في حجز مقعدًا أساسيًا له مع الريدز، خاصة بعد رحيل جناح الفيرق السنغالي، ساديو ماني، في صيف 2022.