تعرف على مواجهات المنتخب الألماني استعدادا ليورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يعد الحضور الجماهيري الكبير على شاشات التلفاز مجرد مؤشر واحد على أن 180 دقيقة من كرة القدم، التي حققت فيها ألمانيا انتصارين، غيرت المشاعر في ألمانيا تجاه المنتخب، وذلك مع اقتراب استضافة ألمانيا لبطولة أمم أوروبا في الصيف.

أكثر من 10 ملايين شخص تابعوا البث التليفزيوني لشبكة "أر.تي.ال" الخاص بمباراة المنتخب الألماني ونظيره الهولندي التي أقيمت أمس الثلاثاء وانتهت بفوز المنتخب الألماني 2 /1، حيث بلغت حصة السوق 41 في المئة بعد ثلاثة أيام فقط من فوز المنتخب الألماني، بقيادة يوليان ناجلسمان المدير الفني، على نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين.

وكان هذا تحولا دارميا من تشاؤم نوفمبر وكآبة الهزائم أمام تركيا والنمسا، بعد أن ظهر المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات وأوروبا ثلاث مرات، بأداء مخيب للآمال- حيث ابتعدت الجماهير عن مساندة الفريق، الذي خرج في آخر نسختين ببطولتي كأس العالم من دور المجموعات.

وذكرت صحيفة "بيلد" اليوم الأربعاء "الفريق ينشر النشوة" ، فيما ذكرت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" إن الفريق استعاد "جودته وجوهره" بسبب مقاييس ناجلسمان، ووصفت صحيفة "كيكر" المدرب الشاب بأنه "الفائز الأكبر" من المواجهتين الأخيرتين.

وقام ناجلسمان بتغيير الاتجاه عقب عقبة نوفمبر التي جعلت المنتخب الألماني ينهي العام الماضي محققا 3 انتصارات فقط من 11 مباراة.

واستبعد ناجلسمان لاعبين كبار أمثال ماتس هوميلز، وليون جوريتسكا، وأعاد توني كروس كقائد، واستدعى وجوه جديدة مثل ماكسيميليان ميتلشتيت، ومنح الجميع أدوارا واضحة، ودفع بتشكيل واحد في مباراتي السبت والثلاثاء.

وقال توني كروس، الفائز بكأس العالم 2014 :"فخور بالفريق لأنني أعلم ان الفريق خرج من فترة صعبة للغاية".

وأضاف :" الانباء الجيدة هي أننا خضنا مباراتين وديتين في غاية القوة. الانباء السلبية أن هذا لن يمنحنا أي نقاط للبطولة. اكتسبنا ثقة كبيرة وأتمنى أن تظل هذه الثقة معنا في البطولة. بعدها سأكون مقتنعا باننا سنقدم عروضا جيدة في بطولة أمم أوروبا".

ولن يخوض المنتخب الألماني أي مباريات ودية قبل أن يعلن ناجلسمان قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة.

ويخوض المنتخب الألماني مباراتين وديتين أخيرتين قبل البطولة أمام أوكرانيا واليونان مطلع يونيو المقبل، قبل أن يفتتح المنتخب الألماني منافسات "يورو 2024 " يوم 14 يونيو أمام المنتخب الاسكتلندي، علما بانه يواجه منتخبي المجر والنمسا في دور المجموعات أيضا.

ولكن سيكون من الصعب على أي لاعب من المستبعدين أن يدخل قائمة الـ23 لاعبا الخاصة بالبطولة، باستثناء ليروي ساني الذي سيعود للمنتخب بعد انتهاء إيقافه.

وقال ناجلسمان :" إذا ظل الجميع بصحتهم وواصلوا تقديم نفس العروض، بالتأكيد لن نغير 10 لاعبين في الصيف. في الحقيقة ليس حتى خمسة، ربما واحد أو اثنين، بالإضافة للمصابين".

وأعطى كروس لاعب ريال مدريد المزيد من التوازن للفريق الذي كان بحاجة إليه، كما شارك ميتلشتيت في أول مباراة من أول مباراتين له مع المنتخب في مركز الظهير الأيسر.

وتسببت التمريرة الخاطئة لميتلشتيت في منح المنتخب الهولندي هدف التقدم مبكرا، ولكنه رد بتقديم أداء رائع وتسجيل هدف التعادل بعدها بدقائق، قبل أن يسجل البديل نيكلاس فولكروج هدف الفوز في الوقت بدل الضائع للفريق الذي ارتدى قمصانا جديدة باللون الزهري.

وبالنظر للصورة الكبرى، قال :"أعتقد أن الجماهير تدرك أن هناك شيئا ما يحدث هنا وأن الشعور بالنشوة يتزايد ".