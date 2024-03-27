ريال مدريد يحسم موقف كامافينجا من المشاركة أمام مانشستر سيتي

حسم نادي ريال مدريد الإسباني، موقف لاعبه كامافينجا، من المشاركة بموقعة مانشستر سيتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة فرنسا أمام نظيره تشيلي، حيث تعرض لاعب خط الوسط إدواردو كامافينجا لإصابة في الكاحل، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، وتم استبداله في الشوط الأول.

وحسمبا أفادت صحيفة “آس” الإسبانية، فإن إدواردو كامافينجا، خضع لفحوصات طبية جديدة في المدينة الرياضية لريال مدريد، اليوم الأربعاء، والتي كشفت أن حالته مطمئنة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن لاعب خط وسط ريال مدريد، لا يعاني من أي إصابة مقلقة، وأنه تعرض فقط لالتواء بسيط في كاحل قدمه اليسرى.

وأوضحت صحيفة “آس”، أن كامافينجا سيجري برنامجا للتعافي، بدءًا من يوم غدا الخميس فقط مع إخصائي العلاج الطبيعي، ثم سيتدرب الجمعة بشكل طبيعي مع باقي المجموعة.

إذا لم تكن هناك مشكلة، فمن المقرر أن يتدرب كامافينجا يوم الجمعة مع المجموعة ويوم الأحد سيتم استدعائه لمباراة أتلتيك بيلباو.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو، الأحد المقبل، قبل استقبال مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 9 أبريل المقبل.