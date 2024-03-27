شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع الإفطار.. متعب يقود الفراعنة لمباراة فاصلة فى تصفيات مونديال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد هدف عماد متعب القاتل فى مرمى الجزائر بتصفيات مونديال 2010 بإستاد القاهرة ، واحدا من أفضل وأبرزأهداف المنتخب الوطني عبر تاريخه و خاصة فى فترة الجيل الذهبى للمعلم حسن شحاته .

نجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز بهذا اللقاء بثنائية نظيفة على الجزائر فى تصفيات كأس العالم 2010، قبل أن يتعرض للهزيمة فى المباراة الفاصلة التى أقيمت بالسودان بهدف نظيف.

وتمكن المنتخب المصرى من تقديم واحدة من أهم مبارياته على مدار التاريخ، عندما فاز على نظيره الجزائرى بهدفين دون رد فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 ليعلن وصوله لمباراة فاصلة مع محاربى الصحراء قبل أن ينتهى الحلم بهدف عنتر يحيى الذى أفقد الفراعنة فرصة الوصول لمونديال 2010 .

على الصعيد الدولي، نجح متعب في إحراز العديد من الأهداف مع منتخب مصر الأول خاصة في المباريات الودية منذ تم تصعيده عن طريق حسن شحاته المدير الفني للمنتخب الأول (الذي يعتبر والده الروحي). وفي 14 نوفمبر 2009 سجل متعب هدف التأهل للمباراة الفاصلة بين مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم 2010 في الدقيقة 95 لتتمكن مصر من الفوز على المنتخب الجزائري (2-0) وتتعادل معها في نقاط القوة.

عرف عماد متعب بأهدافه الحاسمة فى الدقائق +90 مع النادى الأهلى ولعل أهمها هدفه فى سيوى سبورت موسم 2015 فى نهائى الكونفيدرالية باستاد القاهرة وهو ما أهدى اللقب للمارد الأحمر ويمر بعدها اللعب بمرحلة صعبة يعلن اعتزال كرة القدم بعدها ويتجه للتحليل.