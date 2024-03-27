أيمن الرمادى يستعين بالمصرى لدراسة نقاط قوة وضعف زد قبل مواجهة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - استعان أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، بالمصرى البورسعيدى لدراسة نقاط القوة والضعف في فريق زد، قبل المواجهة المرتقبة الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى nile لكرة القدم.

ويعكف أيمن الرمادى على مشاهدة مباراة المصرى وزد التي انتهت بالتعادل 2/2 من أجل دراسة كل صغيرة وكبيرة في فريق زد لوضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول الدورى.

يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في ترتيب دورى nile برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبل 16 هدفا.

وعلى جانب آخر، فتح مسئولو نادى سيراميكا، المفاوضات مع محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق، لتجديد عقده مع النادى، الذى سينتهى فى نهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع مع أى نادٍ آخر حاليا.

واستغل مسئولو سيراميكا التوقف الدولى الحالى فى فتح المفاوضات مع محمد إبراهيم، ليواصل مشواره مع الفريق، خاصة فى ظل المستوى المميز الذى يقدمه، بالإضافة إلى إنه أحد الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها أيمن الرمادى بجانبه أنه قائد الفريق.

وشارك محمد إبراهيم هذا الموسم فى 14 مباراة مع سيراميكا فى بطولة الدورى، نجح فى تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف أخرى لزملائه بعد المشاركة فى 1360 دقيقة، كما شارك فى مباراة واحدة فى السوبر المحلى و3 مباريات فى كأس مصر.