شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس تقارير فيوتشر قبل ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك التقارير الخاصة بفريق مودرن فيوتشر، قبل المباراتين المرتقبتين في ربع نهائي الكونفدرالية، والمقرر لها أيام 31 مارس و 7 أبريل.

وتناقش المدير الفني مع جهازه المعاون في التقارير التي تمك اعدادها لدراسة الفريق المنافس، للوقوف على نقاط القوة و الضعف في مودرن فيوتشر قبل مباراة الذهاب المقرر لها الجمعة المقبل.

.ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.