شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الأهلي في مباراة سيمبا.. وسام أبو علي وإمام عاشور الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الأهلي جهود أكثر من لاعب مؤثر في مباراته أمام سيمبا التنزاني مساء الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وشهدت القائمة غياب كلا من، محمد الشناوي واليو ديانج وياسر ابراهيم وإمام عاشور ووسام أبو علي وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد.

بينما شهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا تواجد كلا من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي وكريم الدبيس وعلي معلول وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست ومحمود كهربا.

واستقبل شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، بعثة الأهلي لدى وصولها إلى مطار دار السلام ظهر اليوم.

وحرص السفير المصري شريف إسماعيل، والقنصل إسلام جلال، على التواجد داخل مطار دار السلام لاستقبال بعثة الفريق لدى وصولها.

التقى حسام غالي، رئيس بعثة الفريق، وفد السفارة المصرية الذي أنهى إجراءات خروج البعثة من المطار سريعا نظرا لطول الرحلة وظروف الصيام.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.