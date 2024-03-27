حقيقة تعاقد الاهلي مع لاعب فلسطيني جديد

كشف مسئوولو النادي الاهلي حقيقة التعاقد مع لاعب فلسطيني جديد لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، بعد ضم وسام أبو علي.

وكان النادي الاهلي تعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتدعيم صفوفه.

وأشارت عدة تقارير خلال الفترة الماضية إلى تعاقد القلعة الحمراء مع النجم الشاب عمر رزق الذي سبق له ارتداء قميص فريق غزة الرياضي.

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وأكد مسئوولو الاهلي أن الصفقة ليست جديدة واللاعب هو عمر رزق ومتواجد في القلعة الحمراء منذ يناير الماضي ضمن قائمة فريق 2003.

وأوضح مسئوولو الاهلي، أن اللاعب الشاب من أب فلسطيني وأم مصرية ويمتلك الجنسية المصرية ومقيد بعد اختباره.

وأشار مسئوولو الأحمر إلى أن فرق الناشئين والشباب دائمًا ما تكون مفتاحة لخوض الاختبارات والمعايشات أمام الراغبين في تقديم موهبتهم.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 29 مارس الجاري.