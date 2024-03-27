محامي الشيبي يكشف موعد نظر قضية اللاعب ضد حسين الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف هاني بكري محامي اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن النيابة العامة قامت بإحالة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بتهمة السب والقذف والترويع والإهانة أثناء نشاط رياضي.

وقال بكري في تصريحات صحفية: "إنه تم تحديد جلسة يوم 18 أبريل المقبل لنظر القضية، على أن يمثل اللاعب أمام النيابة للدفاع عن نفسه في التهم التي أحالته النيابة بسببها".

وأضاف: "الموضوع لا يخص سوى اللاعب محمد الشيبي فقط، لأنه هو الذي تم الخطأ في حقه وليس لنادي بيراميدز أو إدارته علاقة بالموضوع".

وتابع: "كل ما يقوم به محامي اللاعب حسين الشحات واللاعب نفسه، من أجل تحويل تحويل الموضوع من شكله الطبيعي باعتباره جريمة في حق اللاعب محمد الشيبي، إلى مكيدة بين ناديين هي محاولة محكوم عليها بالفشل".

واختتم: "اللاعب حين الشحات قام بإصدار بياناً عقب الواقعة، اعتذر فيه للنادي الأهلي ومشجعيه، وللجماهير المغربية، دون أن يقدم اعتذاره للاعب الذي تم التعدي عليه".