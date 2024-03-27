الاتحاد الدولي يمنح وسام أبو علي أحقية تمثيل منتخب فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على أحقية نجم النادي الأهلي وسام أبو على في تمثيل المنتخب الفلسطيني، خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الفلسطيني أعلن في وقت سابق، التقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل منح اللاعب وسام أبو علي أحقية تمثيل المنتخب الفلسطيني، بناءً على رغبة اللاعب ذاته.

وكشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بياناً يوضح من خلاله سماح الاتحاد الدولي للاعب بالمشاركة، مع منتخب فلسطين.

وجاء نص بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم كالتالي:

أصدرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قراراً يقضي بأهلية اللاعب وسام أبو علي في تمثيل منتخبنا الوطني.

وجاء هذا القرار بناءً على الطلب الذي تم تقديمه من قبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورغبة اللاعب ذاته في تمثيل المنتخب الفلسطيني بدلاً من الدنمارك.

وانضم اللاعب صاحب الـ 25 عاماً إلى صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من صفوف سيريوس السويدي، مقابل مبلغ مالي قدره 1.70 ألف يورو.

وكان أبو علي شارك رفقة المنتخب الدنماركي تحت 21 عاماً، في مباراة دولية واحدة، أقيمت في مارس 2019 أمام منتخب رومانيا.