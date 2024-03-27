شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الهلال السوداني يلبي دعوة الأهلي على الإفطار. وبحث التعاون بين الناديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لبى وفد الهلال السوداني برئاسة هشام السوباط رئيس مجلس الإدارة، ‏دعوة النادي الأهلي، على مأدبة إفطار بفرع النادي بالقاهرة الجديدة ، جاء ذلك بعد أيام من قيام وفد نادي الهلال بتقديم واجب العزاء في وفاة الوزير العامري فاروق نائب ‏رئيس النادي.

وقام الوفد بجولة تفقدية لمنشآت الفرع والملاعب المختلفة والأماكن المخصصة للأعضاء والأطفال، وقاموا بالصلاة داخل مسجد النادي، والتي حظيت بإشادة كبيرة من جانب مسئولي نادي الهلال الذين عبروا عن اعتزازهم بزيارة الأهلي، وبمنظومة العمل، والدور الرياضي والمجتمعي الذي يقوم به النادي، فضلًا عن حفاوة الاستقبال التي تعكس العلاقات التاريخية بين ‏الناديين الكبيرين.

يأتي ذلك التعاون في ضوء العلاقات التاريخية والممتدة بين ‏الناديين الكبيرين وتشكلت لجنة تضم كلا من الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، لبحث التعاون بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز العلاقات بين الناديين من خلال التعاون المستقبلي، وتم التواصل والإتفاق على مشروع يتضمن العديد من الملفات المهمة، من بينها تطوير فرق براعم وأكاديميات كرة القدم بالنادي وناقش الناديان أيضًا بعض الملفات التي تتضمن مقترحات لتعظيم سبل التعاون خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل في القضايا المطروحة رياضيًّا، والمستوى الطبي والتأهيلي، وتبادل الخبرات الإعلامية، وتنظيم عروض عضويات بالنادي، وتبادل فترات المعايشة للاعبين والمدربين والإداريين.