شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغني: عرضت على مروان عطية الزمالك قال لي "أنا أهلاوي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق علاء عبد الغني مدرب المقاولون العرب السابق على تألق مروان عطية لاعب الأهلي ومنتخب مصر رفقة فريقه والفراعنة في الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما سبق له تدريب اللاعب وقت أن كان مدرب للاتحاد السكندري.

قال عبد الغني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "راهنت على مروان عطية، دربته في الاتحاد السكندري، وقلت له أنا شايف نفسي فيك، دائماً كان يتحدث معي، وتحدثت مع الزمالك لضمه ولكنه قال لي أنا عايز اروح الأهلي وأنا أهلاوي، مروان اليوم رقم واحد في المنتخب والأهلي، والحمد لله لي نظرة في اللاعبين".

سطر علاء عبد الغنى مجداً شخصياً، مع ذئاب الجبل بدأ مسيرته الكروية، ليلفت أنظار مسئولى القلعة البيضاء فى ميت عقبة، الذين لم يترددوا فى التعاقد معه، ومع الزمالك، ورغم اعتزاله واتجاهه إلى مجال التدريب، استطاع علاء عبد الغنى فى فترة وجيزة أن يثبت أنه يسير بخطى ثابتة على طريق المدربين الكبار بعد النجاحات التى حققها سواء فى نادى الزمالك أو مع الجهاز الفنى السابق للمقاولون العرب الذي عاد بذئاب الجبل إلى المنافسات الأفريقية بعد غياب استمر لنحو 15 عاماً، قبل أن يبتعد عن الأضواء خلال الفترة الأخيرة.