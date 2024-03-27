شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية زيزو للمشاركة مع الزمالك أمام مودرن فيوتشر بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض المقامة حالياً على ملعب النادى بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به على مستوى الكاحل في مباراة الأهلى بنهائى بطولة كأس مصر.

وبات زيزو جاهزاً من الناحية الطبية لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 31 مارس الجاري.

فى سياق متصل عقد جوميز المدير الفنى للزمالك جلسات مع بعض لاعبى الفريق على حدى خلال الأيام الماضية، طالبهم خلالها بالتركيز فى التعليمات التى يطلبها منهم، حتى يضمنون مكانا فى التشكيل الفترة المقبلة مع الأبيض.

من ناحية أخرى، يبحث جوميز عن بديل عبدالله السعيد وناصر ماهر في المباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر بربع نهائي الكونفدرالية، خاصة أن الثنائى شاركا مع فريقهم السابق في البطولات الأفريقية ، ولا يحق لهم المشاركة مع الزمالك أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل.