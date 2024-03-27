شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى والجزيرى وعواد وشلبى ينتظمون في مران الزمالك استعدادا لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، انتظام مصطفى شلبي جناح الأبيض، ومحمد عواد حارس المرمى، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب عودة الثنائي من المشاركة مع منتخب مصر الأول في بطولة كأس عاصمة مصر الأخيرة، والتي حصد خلالها المنتخب الوطني المركز الثاني بعد الخسارة من منتخب كرواتيا.

وشارك مصطفى شلبي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، سواء في الحصة التأهيلية والبدنية بالإضافة إلى تدريبات الكرة، استعداداً للمواجهة المقبلة.

و انتظم محمد عواد في تدريبات حراس المرمى بجانب محمد صبحي ومعاذ علاء وعبد الرحمن نفاد، تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس بالفريق.

وفي نفس الوقت شارك الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي في التدريبات الجماعية، عقب مشاركة الثنائي مع منتخب بلادهما في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي حصدت خلالها تونس المركز الثالث بعد الفوز على نيوزيلندا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشارك الجزيري والمثلوثي في المران الجماعي مع الفريق بشكل طبيعي، استعداداً للمواجهة المقبلة، وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على عقد جلسة سريعة مع الثنائي اطمأن خلالها على جاهزيتهما، و منحهما بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.