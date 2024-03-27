شكرا لقرائتكم خبر عن ألقاب المنتخبات.. "الماكينات" يعبر عن القوة الصناعة الهائلة للألمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من منتخبات كرة القدم تشتهر بألقاب مختلفة بخلاف اسم الدولة التي يمثلها ويلعب باسمها، وغاليا ما يمثل هذا اللقب طبيعة الشعب أو أصوله التاريخية أو الحضارة التي ينتمي لها أو الطبيعة الجغرافية المحيطة به أو البيئة التي يعيشون فيها، حيث يعبر كل لقب عن أمر تاريخي أو البيئة الخاصة بكل بلد.

وعلى مدار 30 يوما في شهر رمضان نتناول قصة تسمية المنتخبات الوطنية المختلفة وسبب هذه التسمية، لنتيح الفرصة امام قراء ”الخليج 365” لمعرفة القصة الحقيقية وراء إطلاق لقب معين على منتخبات كرة القدم.

منتخب ألمانيا يشتهر بمنتخب "الماكينات"، نظرا للقوة الصناعية التي تتميز بها ألمانيا وقوة الأداء التي تلازم المنتخب الألماني دائما، في ظل قوة الصناعة الألمانية المعروفة ويعمل هذا اللقب على ربط قوة الصناعة الألمانية بالأسلوب الذي يتبعه منتخب ألمانيا، والذي يعتمد على النظام بشكل كبير.

كما يعرف منتخب ألمانيا، والذي يحمل بطل كأس العالم 4 مرات، باسم "المانشافت" والتي تعني بالألمانية المنتخب الوطني.