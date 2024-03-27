شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل محمد شحاتة وحسام عبد المجيد فى مران الزمالك وظهور ثنائى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً خاصاً للثنائي حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة لاعبى الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب انتظام الثنائي في التدريبات مساء اليوم، عقب عودتهما من السعودية بعد المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة.

وأدى حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة مجموعة تدريبات تأهيلية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بسبب عودة الثنائي اليوم من السعودية بعد المشاركة مع المنتخب الأولمبي، على أن ينتظم اللاعبان بشكل طبيعي في المران الجماعي غداً الخميس.

كما قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتصعيد الثنائي محمد السيد وحسن أبو المعاطي لاعبا فريق 2005، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتى ذلك وفقا للاستراتيجية المتبعة بتصعيد أفضل العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة مع الفريق الأول في التدريبات.

ويلعب محمد السيد مواليد "2006" في مركز الوسط، وتواجد مع الفريق الأول في الفترة الماضية بشكل مستمر، بينما يجيد حسن أبو المعاطي مواليد "2005" اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وتواجد محمد السيد وحسن أبو المعاطي مع منتخب مصر للشباب في البطولة الودية الأخيرة في الجزائر، وعادا إلى القاهرة مساء الأمس.

وتشهد التدريبات تواجد محمد صلاح وأحمد رفاعي ومحمد سامح لاعبو فريق 2003، بالإضافة إلى علي عبد المجيد مدافع فريق 2005، والذين تم تصعيدهم خلال الأيام الماضية.