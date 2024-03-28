شكرا لقرائتكم خبر جود بيلينجهام يتصدر نجوم العالم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت التوقعات بشأن هوية الفائز بالكرة الذهبية 2024، وستشهد هذه النسخة مشاركة أفضل لاعبي كرة القدم في البطولات الدولية، بما في ذلك بطولة أوروبا وكوبا أمريكا في الصيف.

فما مدى تأثير تلك المسابقات على الجائزة، وهل يمكننا أن نرى الفائز يلعب في ناد خارج أوروبا؟

موقع «جول» رصد القائمة الأولية في سباق الكرة الذهبية 2024، والتي تصدرها لاعب ريال مدريد النجم الإنجليزي جود بيلينجهام.

ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

في موسم 2023-24، سجل 16 هدفا و6 تمريرات حاسمة، وفاز بكأس الدوريات الأمريكي.

أصبح ميسي أول لاعب يلعب خارج أوروبا يفوز بالكرة الذهبية في 2023، لكنه حصل على الجائزة لأدائه عن الموسم الماضي الذي كان فيه لاعبا لباريس سان جيرمان، فهل يستطيع الآن الفوز بالكرة الذهبية التاسعة له وهو خارج الدوريات الأوروبية؟.

ومع انطلاق موسم الدوري الأمريكي وغياب إنتر ميامي عن التصفيات، لن يتمكن ميسي، من الفوز بأي ألقاب محلية خلال فترة التصويت على الجائزة، ولكن إذا قاد ميامي لصدارة القسم الشرقي في منتصف الموسم المقبل، وتأهلوا إلى المراحل الأخيرة من دوري أبطال أمريكا الشمالية « كأس الكونكاكاف»، وأضاف لقبا جديد له مع الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024، قد ينافس بقوة على الجائزة التاسعة في مسيرته.

بوكايو ساكا (أرسنال)

أي شخص اعتقد أن فريق أرسنال قد ينهار بعد خيبة أمل السباق على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، قد ثبت خطؤه حتى الآن هذا الموسم، إذ يقود ساكا الفريق ويتطلعون إلى تحقيق اللقب المفقود منذ فترة طويلة، وأيضا المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا.

واستمتع الجناح الإنجليزي أيضا ببداية قوية في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، إذ قاد أرسنال للتأهل للدور ربع النهائي، وسيشارك مع الأسود الثلاثة في بطولة اليورو، رغم أن عمره 22 عاما فقط. والشيء الوحيد الذي قد يمنعه من المنافسة على الكرة الذهبية هو اللياقة البدنية.

محمد صلاح (ليفربول)

احتل محمد صلاح المركز الـ11 في تصويت الكرة الذهبية لـ2023 بسبب معاناة ليفربول في الموسم الماضي، وقد يؤثر عدم مشاركته هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا على ترشيحه النهائي، وأيضا إصابته مع منتخب مصر، وفشلهم في بطولة أفريقيا سيؤثر على ترتيبه، وليس أمامه سوى التتويج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)

منذ بداية كأس العالم 2022، لم يكن هناك لاعب يقدم مستوى أعلى من جريزمان، وقاد أتلتيكو مدريد للتأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وإذا واصل تألقه وحافظ على مستواه الحالي، سيكون منافسا قويا على الجائزة.

وأيضا إذا توج مع منتخب فرنسا ببطولة اليورو هذا الصيف، سينافس بقوة على الكرة الذهبية.

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

بسبب الإصابة لم يبدأ فينيسيوس الموسم مع ريال مدريد بشكل جيد، ولكن عاد النجم البرازيلي أخيرا ليقدم أفضل مستوياته.

وإذا تمكن فينيسيوس من مواصلة تألقه، ستكون لديه فرصة كبيرة للحصول على كثير من الجوائز هذا العام، وسيكون هو البطل الحقيقي للبرازيل في كوبا أمريكا بعد إصابة نيمار، ونجاحه سيدفعه للمنافسة بقوة على جائزة عام 2024.

جود بيلينجهام (ريال مدريد)

في موسم 2023-24 سجل 21 هدفا وصنع 12 تمريرة حاسمة وتوج ببطولة السوبر الإسباني.

بلا شك أن بيلينجهام أفضل لاعب كرة قدم في العالم في الوقت الحالي، وبدأ بداية مثالية مع ريال مدريد ولا يسجل بشكل متكرر فحسب، بل إنه يسجل أيضًا أهدافًا حاسمة مثل ثنائية الفوز بالكلاسيكو، وضد جيرونا، وقاد الفريق الملكي للتأهل لدور 16 بدوري الأبطال بسجل مثالي.

وتعرض بيلينجهام، لإصابة قوية أبعدته عن ريال مدريد في المباريات الأخيرة وأيضًا تعرض للإيقاف وظهر الفريق ضعيفًا بدونه، وأمام الفريق الملكي مهمة صعبة في دوري الأبطال بالدور ربع النهائي أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وإذا نجح بيلينجهام، في قيادة فريقه للانتصار سيستمر في صدارة سباق الكرة الذهبية 2024.

هاري كين (بايرن ميونخ)

رغم تألق كين مع بايرن ميونخ منذ بداية الموسم، وحلمه في التتويج بأول لقب له في مسيرته، والمنافسة على أكبر الجوائز الفردية في العالم، لكن العملاق البافاري يعاني في الدوري الألماني، ومهدد بفقد لقبه، وأمامه مواجهة صعبة في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال ضد أرسنال.

وحقق نجم توتنهام السابق بداية رائعة في الدوري الألماني، إذ بلغ متوسطه أكثر من هدف في المباراة الواحدة، ولكن تعثر بايرن ميونخ سيؤثر على حظوظه، ولكن إذا تمكن من الحفاظ على ذلك المستوى خلال الموسم، وقاد إنجلترا إلى المجد في يورو 2024، سيكون مرشحا بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

في موسم 2023-24 سجل 32 هدفا، و6 تمريرات حاسمة، وفاز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وكان بإمكان هالاند أن يفعل المزيد للفوز بالكرة الذهبية لـ2023، ولكن انتصر ميسي في النهاية.

وعاد هالاند بقوة بعد غيابه شهرا عن مانشستر سيتي بسبب الإصابة، وإذا قاد السيتي لتحقيق مزيد من الألقاب سيكون ذلك كافيا لمنافسته على الجائزة لـ2024، ولكن أكبر أزماته تتمثل في منتخب النرويج بعد فشلهم في التأهل لبطولة أمم أوروبا 2024.

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

في موسم 2023-24 سجل 44 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة وتوج بلقب السوبر الفرنسي. يجب أن يتوج مبابي، بكرة ذهبية واحدة على الأقل، بعد مسيرته الرائعة حتى الآن مع منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، وتم أخيرًا حسم مستقبله بعد إعلانه الرحيل عن الفريق الفرنسي بنهاية الموسم ومن المقرر أن ينضم لريال مدريد في الصيف.

ورغم رحيله عن باريس بنهاية الموسم ولكن يستمر مبابي، في التألق وتسجيل الأهداف ويحتل باريس صدارة الدوري الفرنسي حتى الآن وتأهلوا لربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحتى يفوز مبابي، بالكرة الذهبية 2024 يجب عليه مواصلة التألق وقيادة فرنسا إلى التتويج باليورو في الصيف وتحقيق حلمه وحلم باريس بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

فيل فودين (مانشستر سيتي)

نتيجة غياب كيفين دي بروينه وهالاند عن مانشستر سيتي فترات طويلة هذا الموسم بسبب الإصابة صعد فودين، وتألق وهو في طريقه لتقديم أفضل موسم له في مسيرته حتى الآن.

وأمام فودين، فرصة كبيرة للمشاركة أساسيا مع منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا 2024 هذا الصيف.

كريستيانو رونالدو (النصر)

يعتقد كثيرون أن رونالدو قد انتهى ولن يفوز مجددا بجائزة الكرة الذهبية بعد غيابه عن القائمة النهائية المكونة من 30 لاعبا للمرة الأولى منذ 2003، ولكن قد ينافس النجم البرتغالي هذا الموسم على الجائزة.

وأثبت رونالدو، أنه لا يمكن إيقافه عندما يتعلق الأمر بالأهداف والتمريرات الحاسمة، وأمام فريق النصر مهمة صعبة هذا الموسم في الدوري السعودي، إذ يبتعد عن صدارة المسابقة بفارق 12 نقطة خلف الهلال، وودع بطولة دوري أبطال آسيا في ضربة موجعة لآمال النجم البرتغالي.

ويعد منتخب البرتغال مرشحا قويا للفوز ببطولة أمم أوروبا 2024، وإذا توج بالبطولة سيكون إنجازا رائعا للفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، وقد يتوج بالسادسة.