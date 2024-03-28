أخضر الصالات يكسب الكويت وديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كسب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات نظيره منتخب الكويت بنتيجة 6-4، في اللقاء الودي الأول الذي جمعهما مساء أمس الأول، على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات وتحضيرات «الأخضر» للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في مملكة تايلاند، خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل المقبل 2024.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الأخضر بـ4 أهداف مقابل هدفين، سُجلت عن طريق كل من: صالح القرني، وإيهاب أحمد، ومحسن فقيهي، وعبدالله العقيلي، وفي الشوط الثاني أضاف عبدالله العقيلي وعبدالإله العتيبي الهدفين الخامس والسادس، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر.

وعمد مدرب «أخضر الصالات» أندريو بلازا، خلال مجريات المباراة لإشراك غالب اللاعبين وتدويرهم على شكل مجموعات، واللعب بطريقة Power Play في بعض مجريات المباراة، وتطبيق الجمل التكتيكية التي تم التدرب عليها في الفترة الماضية.

ويواصل أخضر الصالات استعداداته للبطولة الآسيوية بخوض عدد من اللقاءات الودية في معسكره الحالي بالدمام.