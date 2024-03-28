بطولة أمم أوروبا 2024: ما الفرق المرشحة لإحرازها؟

الرياص - اسماء السيد - بعد انتهاء مباريات آذار (مارس) الدولية لن يمر وقت طويل قبل أن يحل الصيف وتنطلق بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

هل يستطيع غاريث ساوثجيت قيادة المنتخب الإنجليزي الملقب بـ"الأسود الثلاثة" إلى منصة التتويج وهل سيستطيع المنتخب الاسكتلندي تحت قيادة ستيف كلارك تقديم أداء قوي؟

هذان ليس سوى سؤلين يدوران في أذهان المشجعين المتحمسين، حيث تتنافس المنتخبات الأوروبية الكبرى على تحقيق مكانتها على الساحة العالمية.

وبعد إجراء قرعة البطولة وتحديد المجموعات بالفعل تقدم بي بي سي سبورت معلومات شاملة عن جميع التفاصيل الرئيسية لبطولة يورو 2024.

متى تبدأ البطولة؟

تنطلق بطولة أمم أوروبا 2024، والتي تقام في ألمانيا، رسميا يوم الجمعة 14 حزيران (يونيو) 2024 في أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونيخ. وسيواجه منتخب اسكتلندا منتخب ألمانيا في مباراة الافتتاح.

ستستمر البطولة لمدة شهر وتختتم يوم الأحد 14 تموز (يوليو) على الملعب الأولمبي "أولمبياستاديون" في برلين.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها ألمانيا البطولة منذ إعادة التوحيد، حيث أقيمت بطولة 1988 في ألمانيا الغربية.

ماذا عن التذاكر؟

بيعت التذاكر للجمهور خلال الفترة من 3 إلى 26 تشرين الأول (أكتوبر) وتم تخصيصها من خلال اليانصيب.

ونافذة إعادة البيع النهائية مفتوحة الآن حتى 15 نيسان (أبريل) حيث يسمح لحاملي تذاكر المباراة بإتاحة أي تذاكر متبقية غير مرغوب فيها للآخرين.

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يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضًا بإصدار عدد محدود من تذاكر اللحظة الأخيرة، والتي قد تشمل مناطق ذات مشاهدات محدودة وسيستمر هذا حتى يتم بيع تذاكر جميع المباريات.

الفرق المرشحة لإحراز البطولة

المنتخب الإنجليزي هو المرشح حاليا للفوز بالبطولة من قبل وكلاء المراهنات بثلاثة مقابل 1 ثم المنتخب الفرنسي بـ 7 مقابل 2

ثم المنتخب الألماني بـ6 مقابل 1 ويأتي بعد ذلك المنتخب الإسباني بـ1 مقابل 7 بينما المنتخب الاسكتلندي مرشح بـ1 مقابل 80.

مجموعات يورو 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا، اسكتلندا، المجر، سويسرا

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا

المجموعة الرابعة: بولندا، هولندا، النمسا، فرنسا

المجموعة الخامسة: أوكرانيا، بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا

المجموعة السادسة: تركيا، جورجيا، البرتغال، جمهورية التشيك

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كيف يمكن مشاهدة المباريات؟

ستشارك بي بي سي وآي تي في التغطية الإذاعية لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 في المملكة المتحدة، وفقا للنمط الذي كان سائدا خلال كأس العالم 2022 في قطر والبطولات الأوروبية السابقة.

سيتم تأكيد الجداول الزمنية الكاملة، بالإضافة إلى تأكيد فريق المعلقين في بي بي سي، مع اقتراب انطلاق البطولة.

أين ستلعب إنجلترا واسكتلندا؟

مباريات دور المجموعات لإنجلترا:

في 16 حزيران (يونيو) ستلعب إنجلترا ضد صربيا في جيلسنكيرشن الألمانية عند الساعة (20:00 بتوقيت غرينتش)، أما في 20 حزيران (يونيو) فستلعب ضد الدنمارك في فرانكفورت عند الساعة (17:00 بتوقيت غرينتش)، وفي 25 حزيران (يونيو) ستواجه سلوفينيا في كولونيا عند الساعة (20: 00 بتوقيت غرينتش).

مباريات دور المجموعات لإسكتلندا:

ستواجه إسكتلندا في 14 حزيران (يونيو) ألمانيا في ميونيخ عند الساعة (20:00 بتوقيت غرينتش)، في حين ستواجه سويسرا في 19 حزيران (يونيو) في كولونيا (20:00 بتوقيت غرينتش)، وفي 23 حزيران (يونيو) ستخوض مباراة ضد المجر في شتوتغارت عند الساعة (20: 00 بتوقيت غرينتش).

كيف ستكون المواجهة في النهائيات؟

في حال تصدرت إنجلترا المجموعة الثالثة، فسوف تواجه إحدى الفرق صاحبة المركز الثالث من المجموعات "الرابعة" أو "الخامسة" أو "السادسة" في آخر 16 فريقاً.

سيواجه المنتخب الإنجليزي، الفائزين بالمجموعة الأولى في آخر دور الـ 16، إذا احتلوا المركز الثاني في المجموعة.

وإذا كانت اسكتلندا على رأس المجموعة الأولى فسوف تواجه الفريق صاحب المركز الثاني من المجموعة الثالثة، إما إنجلترا أو الدنمارك أو سلوفينيا أو صربيا.

وإذا احتل فريق ستيف كلارك المركز الثاني، فسيواجه صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، إما إسبانيا أو ألبانيا أو كرواتيا أو إيطاليا.

ويمكن للجانبين أيضا التقدم كواحد من أفضل أربعة فرق في المركز الثالث في مرحلة المجموعات.

من هي الفرق المتفوقة؟

ستة منتخبات لم تتذوق طعم الهزيمة أبدا خلال التصفيات وهي فرنسا وإنجلترا والبرتغال وبلجيكا ورومانيا والمجر.

والبرتغال هي الفريق الوحيد الذي فاز في كل مباراياته، حيث أنهى التصفيات بعد أن سجل 36 هدفا، في حين استقبلت شباكه هدفين فقط.

وخسرت كل من إسبانيا واسكتلندا مباراة واحدة فقط، بينما تأهلت تركيا والنمسا أيضا بسجلات رائعة.

وعلى الرغم من فوز البرتغال في كل المبارايات التأهيلية، إلا أنها لم تحصد لقب أفضل هداف في هذه المباريات، إذ ذهب اللقب لمهاجم إنتر ميلان روميلو لوكاكو، والذي سجل 14 هدفا لصالح بلجيكا في ثماني مباريات.

ماهي الملاعب التي ستحتضن المباريات؟

سنشاهد ملعبي أليانز أرينا والأولمبياستاديون طوال البطولة، ولكن هناك 10 مدن مضيفة، بما في ذلك كولونيا ودورتموند.

سيستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك، موطن الجدار الأصفر لبوروسيا دورتموند، مباريات في المجموعات "الثانية" و"الرابعة" و"السادسة"، بينما تم اختياره أيضا كأحد الملاعب لاستضافة آخر 16 مباراة، وكذلك مباراة النصف نهائي.

هنا لائحة كاملة للملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة:

برلين: أولمبياستاديون بسعة (70000) متفرج

كولونيا: ملعب كولونيا بسعة (47000) متفرج

دورتموند: ملعب بي في بي دورتموند بسعة (66000) متفرج

دوسلدورف: دوسلدورف أرينا بسعة (47000) متفرج

فرانكفورت: فرانكفورت أرينا بسعة (48000) متفرج

جيلسنكيرشن: أرينا أوفشالك بسعة (50000) متفرج

هامبورغ: فولكسبارك ستاديون هامبورغ بسعة (50000) متفرج

لايبزيغ: ملعب لايبزيغ بسعة (42000) متفرج

ميونيخ: ملعب ميونيخ لكرة القدم بسعة (67000) متفرج

شتوتغارت: شتوتغارت أرينا بسعة (54000) متفرج

هل هناك أي غيابات عن البطولة؟

لن يلعب مهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند ولاعب خط وسط آرسنال مارتن أوديجارد، خلال أي دور في المنافسة المقررة الصيف المقبل، إذ أخفقت النرويج التي يلعب في فريقها، في التأهل.

وفي نفس مجموعة إسبانيا وإسكتلندا، لم تستطع النرويج تحقيق نقاط كافية للحصول على مكان تلقائي ولايمكنها التأهل من خلال التصفيات أيضاً.

أما السويد فهي دولة بارزة أخرى لن تلعب في ألمانيا، حيث أخفقت في التأهل لأول مرة في تاريخها منذ عام 1996.