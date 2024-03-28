كولر يؤجل قراره في صفقة جناح فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قد طلب تأجيل حسم قراره في اللاعب وليد فرج لاعب نادي فاركو المعروض عليه لضمه إلى صفوف الفريق.

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الاسكاوتنج بالنادي طلبت من كولر متابعة اللاعب خلال المرحلة الحالية واتخاذ قرار بشأنه إلا أن كولر يفضل تأجيل الأمر بسبب ضغط المباريات محليا وإفريقيا.



في سياق متصل خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء أمس الأربعاء مرانه الأول على أحد الملاعب القريبة من مقر إقامة البعثة في دار السلام بتنزانيا.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا في بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، للتخلص من إجهاد رحلة السفر من القاهرة إلى تنزانيا التي استغرقت قرابة 6 ساعات.

اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، مع الجهاز الفني المعاون على هامش المران، للتأكيد على بعض الأمور الفنية استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا لثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين شهدت التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية المحددة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة باستاد بنجامين مكابا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.