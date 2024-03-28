أزمة محمد صلاح .. شوبير يفجر مفاجأة من العيار الثقيل : حســـام حسن بريء

الشارقة - اميمة ياسر - فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن وجود ازمة بين حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، ومحمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب ارتداء قميصه رقم 10 للاعب آخر خلال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العاصمة الودية الماضية.

قال أحمد شوبير في برنامجه عبر قناة "أون تايم سوبتس": “النقد حق للجميع، ومحدش يقدر يقول ماتتكلمش، وهفضل اقول على الصح لأن ده شغلي وغياب محمد صلاح عن المنتخب كان مؤثر".

أضاف: "الأزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح تحتاج للهدوء والعقل، وطبعا الجميع بيقول كان يجب حجب رقم 10 من المنتخب في ظل عدم وجود صلاح، وأنا بقول كلامكم صح ولكن، أنت تلعب في بطولة لها قواعد، يتم خلالها اختيار 25 لاعبا بالأرقام تدريجيا".

أكمل: "وبقول معلومة مؤكدة، إحقاقا للحق حسام حسن كان يريد حجب الرقم 10، في البطولة لأنه خاص بمحمد صلاح، وهو ليس موجود، ولكن قواعد البطولة أجبرت الجميع على ضرورة وجود لاعب يرتدي رقم 10".

أوضح: "يلاحظ الجميع أن الرقم 10 ارتداه مصطفى شلبي الذي انضم مؤخرا، وليس محمود تريزيجيه أو مرموش أو محمد شريف، يعني أزمة رقم 10 ليس لحسام حسن دخل بها".

وأتم تصريحاته: "محمد صلاح أهم نجم في الكرة المصرية، وموقفي واضح أمام الجميع، وبقوله انه عمره ما هرب من المنتخب، وما تم ترديده عار تماما من الصحة".