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موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل الأهلي ضيفا على نظيره سيمبا التنزاني  مساء اليوم الجمعة على أرضية استاد بنجامين مكابا  ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لربع النهائي بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة،  التي ضمت كلاً من يانج أفريكانز وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني حيث فاز في 3 مباريات وتعادل مثلها ولم يتلق أي خسارة، فيما سجل 6 أهداف وسكن شباكه هدفًا وحيدًا وعلى الجانب الأخر صعد سيمبا كوصيف مجموعته خلف  أسيك ميموزا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا 

تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وسيمبا عبر قناة bein sports 6. 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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