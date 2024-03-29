مثلث الرعب يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأهلي لكرة القدم بالنادي الأهلى على التشكيل الأساسي الذي يخوض مباراة سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعول الأهلي على مثلث الرعب الهجومي بقيادة حسين الشحات هداف الفريق بدوري أبطال أفريقيا والجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

ومن المنتظر أن يدخل الأهلي لقاء اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال افريقيا

تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس.