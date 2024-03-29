جوزيه جوميز يحدد موقف زيزو من مباراة مودرن فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - رد مسئولو نادي الزمالك على إدعاءات محمود عبد المنعم "كهربا" بقيام نادي الزمالك بالحصول على قيمة الغرامة بالتقسيط، والخاصة بقضية هروبه من القلعة البيضاء.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمى بداية فإن قيمة وسياسة نادي الزمالك لا تتناسب أبدًا في الرد على كل المهاترات والتصريحات مؤكدا أن نادي الزمالك حصل على قيمة الغرامة بالكامل وهو ما أعلنه النادي في بيان رسمي بعد إنهاء الملف خاصة أن النادي حصل على حكم نهائي بالغرامة بعد الوصول إلى أعلى درجات التقاضي في الاتحاد الدولي الذي أقر رسميًا بحقوق النادي مضيفا أن الزمالك نادي مؤسسي ويخضع للرقابة وهو ما يعني أنه ليس هناك مجال للتهاون في حقوق النادي المالية لأي جهة، ومجلس الإدارة يعمل على الحفاظ على حقوق النادي.

من ناحيه أخرى يواصل الفريق الأول تدريباته استعدادا لمواجهة فيوتشر بعد غدا فى جولة الذهاب لدور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية.

وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الأبيض استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب انتهاء "زيزو" من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم وشارك "زيزو" في الحصة التأهيلية والبدنية، بجانب تدريبات الكرة والتقسيمة الفنية بعد الاطمئنان على جاهزيته من الناحية الطبية.

وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بمتابعة حالة "زيزو" خلال التدريبات الجماعية للاطمئنان على اللاعب كما عاد للمشاركه الثنائي محمد عواد حارس المرمى ومصطفى شلبي بعد العوده من صفوف المنتخب.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين حيث أكد على اللاعبين بضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة استعداداً للمواجهة المقبلة، وشدد على أن المباراة المقبلة في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف المطلوب في ظل سعي الزمالك للمنافسة على اللقب والتتويج بالبطولة، وأكد على ثقته في قدرات جميع اللاعبين.

وقام الجهاز الفني بتصعيد الثنائي محمد السيد وحسن أبو المعاطي لاعبا فريق 2005، للمشاركة في التدريبات الجماعية وفقا للاستراتيجية المتبعة بتصعيد أفضل العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة مع الفريق الأول في التدريبات.

ويلعب محمد السيد مواليد "2006" في مركز الوسط، وتواجد مع الفريق الأول في الفترة الماضية بشكل مستمر، بينما يجيد حسن أبو المعاطي مواليد "2005" اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وتواجد محمد السيد وحسن أبو المعاطي مع منتخب مصر للشباب في البطولة الودية الأخيرة في الجزائر.

و شهدت التدريبات أيضا تواجد محمد صلاح وأحمد رفاعي ومحمد سامح لاعبو فريق 2003، بالإضافة إلى علي عبد المجيد مدافع فريق 2005، والذين تم تصعيدهم خلال الأيام الماضية.