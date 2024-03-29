غياب ثنائي مانشستر سيتي عن قمة أرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوراديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، غياب ثنائي الفريق عن قمة أرسنال في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر سيتي، نظيره آرسنال يوم الأحد المقبل، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت فترة التوقف الدولي الأخيرة إصابة ثلاثي مانشستر سيتي، ستونز ووكر ومانويل أكانجي.

وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “إيدرسون وأكانجي بخير، بينما كايل ووكر وجون ستونز غير متاحين”.

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وشهد مران مانشستر سيتي، يوم أمس الخميس، غياب الثنائي كايل ووكر وجون ستونز، بسبب الإصابة.

وأضاف جوارديولا: “يفين دي بروين مهم للغاية، لقد كان موسم صعب له على مستوى الإصابات، وغاب لفترة طويلة، تدرب بشكل جيد بالأمس، وسنرى ماذا سيفعل في الأيام القليلة القادمة”.

وتابع: “هذا الموسم جيد للغاية، الفوز بلقبين بعد ما حدث الموسم الماضي، وننافس على ثلاث ألقاب رئيسية، نقوم بعمل مذهل، نحن في آخر 10 مباريات بالدوري الممتاز، وسنبدأ وقتًا مهمًا، الجماهير تعطي لنا ما نريد لتقديم أفضل ما لدينا”.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 63 نقطة، متأخرا عن آرسنال المتصدر، بفارق نقطة واحدة.