استبعاد صلاح من قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - غاب محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» لموسم 2023 – 2024، المقدمة من رابطة الأندية الإنجليزية، للمرة الثانية الثانية على التوالي.

وأعلنت رابطة الأندية الإنجليزية، مساء الخميس، عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم في مسابقة بريميرليج، والتي شهدت تواجد 8 لاعبين من أندية مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وليفربول وأرسنال وتشيلسي وأستون فيلا.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي تواجد ثنائي مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند هداف المسابقة حتى الآن بـ 25 هدفا، بالإضافة إلى زميله الإنجليزي فيل فودين ثامن هدافي البطولة برصيد 16 هدفا.

كما يتواجد لاعبان من أرسنال في قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، وهما، ديكلان رايس والنرويجي مارتن أوديجارد، فيما يغيب المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا عن قائمة المرشحين للجائزة، رغم تصدره قائمة هدافين الجانرز في البطولة حتى الآن بـ 16 هدفا.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، والإنجليزي كول بالمر مهاجم تشيلسي، وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.