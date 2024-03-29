"بطل السوبر".. تاريخ عبد الحق بن شيخة مدرب سيمبا ضد الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني اليوم، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "مكابا الوطني" بتنزانيا.

وتعد هذه هي المواجهة الثالثة التي يلاقي فيها المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة النادي الأهلي، حيث سبق له مواجهة المارد الأحمر في مباراتين من قبل.

وكانت المواجهة الأولى التي تجمع بن شيخة ضد الأهلي كمدير فني، كانت في بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2001، حينما كان بن شيخة يتولى القيادة الفنية لفريق شباب بلوزداد الجزائري، وانتهى اللقاء بنتيجة هدف دون مقابل لصالح النادي الأهلي.

والمواجهة الثانية التي جمعته مع النادي الأهلي، كانت في مباراة كأس السوبر الأفريقي للموسم الماضي 2023، عندما كان يتولى القيادة الفنية لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، وتمكن من حصد اللقب مع فريقه، بعد الفوز على النادي الأهلي بنتيجة هدف دون مقابل.