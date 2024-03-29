بعد التجديد لـ بيراميدز.. نجم السماوي يثير أزمة مع الاهلي

أثار الإعلامي مهيب عبد الهادي، الجدل حول وجود أزمة بين النادي الاهلي وأحد نجوم فريق بيراميدز، بعد تجديد عقده مع النادي السماوي.

وتحدث عبد الهادي، عن قيام أحد لاعبي بيراميدز بالتوقيع للنادي الاهلي، قبل أن يتراجع ويقوم بتجديد عقده مع فريقه.

وكتب عبد الهادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”لاعب يمدد عقده في بيراميدز كان موقع للاهلي قبل التمديد وطلب عقوده”.

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ولم يكشف عن هوية اللاعب المشار إليه، ولكن النادي السماوي جدد عقود عدد من لاعبيه في الفترة الأخيرة، أبرزهم أسامة جلال، محمد حمدي.

وكان الثنائي أسامة جلال، ومحمد حمدي، ضمن اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالانتقال إلى النادي النادي الاهلي، في وقت سابق.

ويلعب الاهلي في الوقت الحالي ضد سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يتقدم بهدف نظيف أحرزه كوكا.