شيكابالا يعقد جلسة مع اللاعبين.. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عقد محمود شيكابالا قائد نادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، بعد تدريبات الفريق اليوم، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة والفوز على مودرن فيوتشر الذي لا بديل عنه، كما شدد على ضرورة الاستمرار في المنافسة لحصد بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعاهد اللاعبون على بذل أقصى ما لديهم في الفترة المقبلة وتحقيق الانتصارات بداية من مباراة مودرن فيوتشر.

وسبق هذا، اجتماع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك مع اللاعبين، في حضور الجهاز المعاون، وأكد على أهمية مباراة فيوتشر وشدد على ضرورة التركيز في إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل واستغلال الفرص.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، في التاسعة مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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