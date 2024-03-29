إنبي يُهدي القنصل العام المصري بالسعودية درع النادي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة بنادي إنبي والمشرف على بعثة تنس الطاولة خلال البطولة العربية، على إهداء درع النادي للقنصل العام لجمهورية مصر العربية بجدة عبدالرحمن صفوت، كذلك إهداء درع النادى للدكتور عبد الله هاشم البار رئيس الاتحاد السعودي لتنس الطاولة.

جاء ذلك على هامش تتويج الفريق ببطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للمرة الثانية بتاريخه لعام 2024 .

وكان نادى إنبي هو صاحب النسخة الأخيرة لبطولة الأندية العربية والتي نظمتها مصر نهاية عام 2022 داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي وذلك خلال أول مشاركة له بالبطولة وقتها .

جاء تتويج إنبي بالبطولة العربية بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3/2.