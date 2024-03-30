حبيب ديالو يقود تشكيل الشباب المتوقع أمام الهلال بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الشباب عن تحقيق الانتصار أمام نظيره الهلال، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة ال 25 من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم.



ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، بينما الشباب يمتلك 28 نقطة في المركز الحادي عشر بالدوري السعودي.

تشكيل الشباب المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: محمد العبسي.

الدفاع: نادر الشراري، إياغو سانتوس، غانم سايس.

الوسط: حمد اليامي، جوستافو كويلار، مصعب الجوير، كارلوس جونيور.

الهجوم: نواف الصعدي، حبيب ديالو، فيتينو.



الشباب والهلال.. الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق مواحهة الشباب أمام الهلال في التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المواجهة التي يشهدها ملعب الليوث.

فيما ستُذاع الموقعة المرتقبة الشباب أمام الهلال عبر شبكة قنوات "ssc"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال الموسمين الماضيين.