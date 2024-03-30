ديفيز يوضح سبب الرحيل عن بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء صحفية، عن نية ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ إنهاء مسيرته مع البافاري وحسم مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي.

واكدت التقارير أن العرض الأخير الذي تقدم به الفريق البافاري لتمديد عقد موكله "لم يكن عادلا".

وهو ما أشار إليه ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية في بايرن، قال مؤخرًا إن إدارة النادي قدمت عرضا "ملموسا ومقدرا للغاية" للاعب الكندي الدولي، مشيرا إلى أنه "يتعين عليك أن تقول نعم أو لا في مرحلة ما".

ويلعب ديفيز صاحب العمل 23 عاما في صفوف بايرن منذ عام 2019، ويمتد عقده الحالي مع بايرن حتى عام 2025، وإذا لم يرغب في التجديد هذا الصيف، فمن المقرر أن يعرضه بايرن للبيع بنهاية الموسم الحالي للحصول على مقابل مادي جراء رحيله، في ظل التقارير التي أشارت لاهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

وأبلغ نيك هوسيه، وكيل ديفيز، صحيفة (بيلد) الألمانية اليوم الخميس أنه تم منحهم أسبوعين للرد على عرض بايرن، لكنهم لن يتعجلوا في اتخاذ القرار بسبب الشكوك التي مازالت تحيط بالنادي، والتي من بينها المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق خلفا لتوماس توخيل.

وقال هوسيه "إنه عقد مهم للغاية في مسيرة ألفونسو ومن المفترض أن نتخذ القرار دون معرفة من سيكون المدرب الموسم المقبل أو كيف سيبدو الفريق".

وأضاف "لهذا السبب نعتقد أنه من غير العادل الرد على هذا العرض وسنقرر في نهاية الموسم كيفية المضي قدما عندما يكون هناك المزيد من الوضوح".

وأشار "كنا على وشك التوصل لاتفاق قبل عام. ثم تم استبدال إدارة النادي بأكملها، وبعد ذلك لم نسمع شيئا لمدة 7 أشهر. رغم أنني حاولت الاتصال بالنادي بنفسي خلال هذه الفترة".