إدارة أهلي جدة تمنح الألماني يايسله فرصة أخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - منحت إدارة نادي أهلي جدة السعودي، فرصة أخيرة للمدرب الألماني يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد تراجع مستوي الفريق، أخرها التعادل مع الاتفاق مساء أمس الجمعة.

وانتهت مباراة الاهلي والاتفاق بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ، بهدفين لكل فريق، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب فارس الدهناء.

وعبر جمهور النادي الأهلي عن غضبه من المدير الفني الحالي للفريق الذي أهدر النقاط في مرحلة حاسمة من الموسم.

ويطالب جمهور الأهلي بإقالة عاجلة ورسمية للألماني في حال خسر الفريق أمام الاتحاد في الجولة المقبلة، أو حتى التفريط في النقاط الثلاث أمام الغريم التقليدي.

وسيفقد الأهلي المركز الثالث بتلك الخسارة، أمام المنافس التاريخي في مدينة جدة ما يعرض الفريق لصدمة كبرى.