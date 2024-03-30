طلب من عبدالله السعيد وناصر ماهر قبل مباراة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد حسن لاعب الزمالك والأهلي الأسبق، طلب من ثنائي الزمالك عبدالله السعيد وناصر ماهر، قبل مباراة مودرن فيوتشر، في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "عبد الله السعيد وناصر ماهر يطلبان وجودهما في معسكر الزمالك خلال مباراة مودرن فيوتشر، لتحفيز زملائهم وسط استبعادهما بسبب عدم القيد الافريقي".

ويستبعد الزمالك السعيد وناصر من قائمة الفريق لمباراة فيوتشر، بسبب عدم القيد الإفريقي، وتقام المباراة، في التاسعة مساء غدً الأحد، على ستاد السلام.

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