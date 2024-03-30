"وفقا للائحة".. أحمد دياب يكشف مصير الأندية المشاركة في البطولات القارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، مصير الأندية المشاركة في البطولات القارية، في حال طلب الاتحاد الإفريقي أسماء الأندية قبل نهاية الموسم.

وقال دياب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إذا طلب الاتحاد الإفريقي أسماء الأندية المشاركة بالبطولات القارية قبل نهاية الموسم، سيتم إرسال أسماء الفرق بناءً على نتائج الدور الأول وفقا للائحة".

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