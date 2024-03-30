"بعد 19 يوما".. أول ظهور لأحمد رفعت بعد الأزمة الصحية الأخيرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، اليوم السبت، في مستشفى وادي النيل، وظهر اللاعب في الصورة التي جمعته بالأول للمرة الأولى، منذ سقوطه في مباراة الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، ما يقرب من 19 يوما.

وظهر رفعت في حالة جيدة وجالسا على السرير، ورافق أشرف صبحي، الدكتور حازم خميس رئيس المستشفى.

وكان آخر ظهور لرفعت، عندما سقط مغشيا عليه في مباراة الاتحاد على ملعب ستاد الإسكندرية، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى زمزم، وأنعش قلبه الذي توقف لمدة ساعة ونصف، وقبل يومين نقل اللاعب إلى القاهرة، بعد استقرار حالته الصحية.

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