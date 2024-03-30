عودة زيزو.. جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى، محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين.

خط الدفاع، حمزة المثلوثي، عمر جابر، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، ياسر حمد، أحمد فتوح.

خط الوسط، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، مهاب ياسر، أحمد مصطفى "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مصطفى شلبي، يوسف أوباما.

خط الهجوم، سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.

وتقام مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في التاسعة مساء غدً الأحد، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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