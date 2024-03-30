ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت، عن التشكيل الرسمي لمواجهة يونيون برلين، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم.

ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش على رأس تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين، في المواجهة المقرر انطلاقها في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين

حراسة المرمى: تراب.

خط الدفاع: إبيمبي - باتشو - ربون كوخ - توتنا.

خط الوسط: السخيري - لارسون - نكونكو - جوتزه - كناوف.

خط الهجوم: عمر مرموش.

الجدير بالذكر أن آينتراخت فرانكفورت يتواجد في المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة.

بينما يحتل يونيون برلين فى المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة.