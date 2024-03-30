10غيابات في الزمالك أمام فيوتشر في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة -

تشهد قائمة نادي الزمالك التي أعلنها المدرب البرتغالي جوزيه جوميز غياب 10 لاعبين عن مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً، الأحد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يواجه الزمالك نظيره فيوتشر على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء غدا الاحد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

غيابات الزمالك أمام فيوتشر

يغيب 4 لاعبين عن الزمالك بداعي الإصابة وهم محمد أشرف روقا ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي و إبراهيما نداي، بينما يغيب الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر بسبب عدم القيد الأفريقي.

ويغيب محمود علاء ومحمد عاطف لأسباب فنية بينما يغيب ترافيس موتيابا لتأخر وصوله من أوغندا حتى الآن

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر تضم كلا من

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.