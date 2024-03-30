بمشاركة مرموش آينتراخت فرانكفورت يتعادل مع يونيون برلين

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل آينتراخت فرانكفورت مع نظيره يونيون برلين، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "كومرتسبانك أرينا"، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد يونيون برلين فى المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين

حراسة المرمى: تراب.

خط الدفاع: إبيمبي - باتشو - ربون كوخ - توتنا.

خط الوسط: السخيري - لارسون - نكونكو - جوتزه - كناوف.

خط الهجوم: عمر مرموش.

ويقدم عمر مرموش مستويات مميزة مع آينتراخت فرانكفورت، إذ ساهم فى تسجيل 21 هدفا مع فرانكفورت، خلال 34 مباراة بمختلف المسابقات، إذ سجل 15 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.