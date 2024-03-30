منافس الاهلي.. مازيمبي يتعثر بتعادل مخيب أمام بترو أتليتكو بدوري أبطال إفريقيا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان السبت القادم في مباراة الإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لتحديد المتأهل لدور نصف النهائي.

يذكر أنه في حالة تأهل النادي الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سيلتقي الفائز من مباراة مازيمبي وبترو أتليتكو الأنجولي.

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وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز أمس على فريق سيمبا التنزاني بهدف دون رد أحرزه أحمد نبيل كوكا، في مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي لعبت في تنزانيا.

ويكفي الاهلي تحقيق التعادل في مباراة الإياب القادمة، المقرر لها يوم الجمعة القادمة من أجل حسم التأهل لنصف النهائي.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بهدفين لهدف في المباراة النهائية.