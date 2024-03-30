القحطاني: الانتصار الثاني لـ"الخالدية" في سباق دبي العالمي أسعدنا جميعا

الرياص - اسماء السيد - دبي: أكد ناصر مطلق القحطاني مدرب اسطبلات الخالدية، أن المنافسة كانت قوية بين المشاركين في سباق "دبي كحيلة كلاسيك" للفئة الأولى لمسافة 2000 متر في الشوط الأول ضمن أمسية كأس دبي العالمي للخيول.

وقال القحطاني : هذا هو الانتصار الثاني لاسطبلات الخالدية في كأس دبي العالمي، والجواد "تلال الخالدية" من انتاج اسطبلات الخالدية قدم مستوى جيدا في السباق مع الفارس عادل الفريدي، مؤكدا أن كأس دبي العالمي من المناسبات المهمة التي نحرص على المشاركة فيها.

وأشاد القحطاني، بالتنظيم الجيد لكأس دبي العالمي، والمشاركة الكبيرة من الفرسان على مستوى العالم؛ وقال إن هذه المنافسة تعزز نجاح السباق، وسعداء لأننا حققنا النتيجة المطلوبة وحصلنا على اللقب في الشوط الأول في الأمسية، مشيرا إلى أن اسطبلات الخالدية لديها جميع المتطلبات التي تعزز قوتها في المنافسة على الألقاب.