مروان القماش أفضل رياضي أفريقي في دورة الألعاب الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - استحق السباح المصري العالمي مروان القماش لقب "أفضل رياضي أفريقي" بعد دورة الألعاب الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، والتي أقيمت بغانا خلال شهر مارس ٢٠٢٤، وذلك بفوزه بخمس ذهبيات وفضيتان، وبذلك يكون أكبر إنجاز لرياضي مصري وأفريقي في جميع الرياضات، ليتوج كملك للرياضة الأفريقية علي الإطلاق.

وقد تم تكريم اللاعب في العديد من المناسبات خلال عودة سريعة بطولة الألعاب الأفريقية الي مصر، ذلك قبل أن يكمل رحلتك الي محل اقامته بالولايات المتحده الأمريكية حيث يقيم ويمارس تدريباته علي يد المدرب العالمي مارك شوبرت والذي يعتبر من أساطير السباحة العالمية.

الجدير بالذكر أن مروان القماش الذي يعتبر أسطورة السباحة المصرية، الأفريقية والعربية، والذي حقق أكبر الإنجازات للسباحة في العهد الحديث، قد تأهل لأولمبياد باريس لتكون ثالث مشاركة أولمبية له علي التوالي، ليصنع أملا جديدا للسباحة المصرية في المحافل العالمية الكبري.