جوميز يتحدث عن قائمة الزمالك أمام فيوتشر واستبعاد محمود علاء

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة القلعة البيضاء المستدعاة لمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية.

قال جوميز :" أختار القائمة بناء على احتياجاتي للمباراة،و ناصر ماهر وعبد الله السعيد وسيف جعفر غير مسجلين بالقائمة الأفريقية، وكان من الصعب اختيار العناصر المتبقية، وهذه علامة جيدة لأنها تعكس الحالة الجيدة التي كان عليها الجميع"..

وتابع :" محمود علاء ليس خارج القائمة دائما ، و بدأ آخر مباراة أساسيا، ولكن ليس بوسعي ضم كل اللاعبين للقائمة، وأختار المجموعة الأنسب للمباراة".

واختتم جوميز تصريحاته قائلاً: "أحمد مصطفى "زيزو" لاعب محترف بإمتياز، ليس فقط بسبب موهبته ولكن بسبب سلوكه الاحترافي ومجهوده الوافر".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد باستاد السلام، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.