فيوتشر يرتدي الزي الأحمر أمام الزمالك في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أُقيم مساء اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة الإجتماع الفني الخاص بمباراة مودرن فيوتشر والزمالك، للإتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدًا الأحد بالكونفدرالية.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع الفني على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملًا، ويرتدي حارس المرمى الطقم الأخضر كاملاً.

فيما يرتدي الزمالك اللون الأبيض كاملاً ويرتدي حارس مرماه اللون الأصفر كاملاً.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الزمالك غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءً على ملعب استاد السلام في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.