عمر جابر عن مواجهة فيوتشر: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة

ياسر رشاد - القاهرة - قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأحد باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،مهمة للنادي وللاعبين والجهاز الفني.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء :" نحن على ثقة من تقديم مباراة كبيرة، والفريق كان يتدرب بصورة جيدة خلال فترة التوقف".

وأضاف عمر جابر :" تركيزنا منصب على تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء الإياب باستاد القاهرة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد باستاد السلام، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.