ترتيب الدوري الألماني بعد خسارة بايرن ميونخ من دورتموند

يستعرض “كورة 365″، جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز بعد فوز بوروسيا دورتموند على بايرن ميونخ ضمن الجول الـ 27 من الدوري الألماني.

كسر بوروسيا دورتموند، سلسلة عدم الفوز على بايرن ميونخ، والتي امتدت لـ 11 مباراة دون، بتحقيق فوز ثمين بهدفين دون رد، على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة رقم 27 من الدوري الألماني.

وتمكن كريم أديمي من تسجيل الهدف الأول “للجراد الأصفر”، في الدقيقة (10)، وجوليان رايرسون في الدقيقة (83).

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وواصل نادي باير ليفركوزن، الابتعاد في صدارة الدوري الألماني، بعد فوزه المثير على هوفنهايم بنتيجة 2-1، اليوم السبت، في إطار الجولة 27.

جدول ترتيب الدوري الألماني:

1- باير ليفركوزن 73 نقطة

2- بايرن ميونخ 60

3- شتوتجارت 56

4- بوروسيا دورتموند 53

5- لايبزيج 50

6- آينتراخت فرانكفورت 41

7- فرايبورج 36

8- أوجسبورج 35

9- هوفنهايم 33 نقطة

10- فيردر بريمن 33

11- هايدنهايم 29

12- يونيون برلين 29

13- بوروسيا مونشنغلادباخ 28

14- فولفسبورج 28

15- بوخوم 25 نقطة

16- ماينز 20

17- كولن 18

18- دارمشتات 13